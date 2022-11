Bolsonaristas criticam relatório da Defesa sobre urnas: "Tomamos chuva à toa?"

O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira, 9, o relatório sobre as eleições deste ano. O documento não apontou fraudes no processo eleitoral e concluiu que os dados das urnas eletrônicas estão corretos. Nos comentários da publicação feita pelo Ministério, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram ao texto e criticaram os dados divulgados.

Muitos perfis bolsonaristas perguntaram se os protestos contra o resultado das eleições foram em vão. Em um dos comentários, um usuário pergunta se os manifestantes “tomaram chuva à toa”.

Tomamos chuva, fomos atropelados, passamos vergonha à toa?



É isso?



November 9, 2022

Desde o encerramento das eleições, apoiadores do atual presidente organizam manifestações questionando a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alegando suposta fraude eleitoral.

Bloqueios de rodovias em atos antidemocráticos também foram promovidos por bolsonaristas que pediam por intervenção federal no país, algo não previsto na Constituição e, por isso, de caráter golpista.

Para os manifestantes, o relatório feito pelas Forças Armadas supostamente revelaria inconsistências nas urnas eletrônicas e, por isso, havia uma grande expectativa entre grupos bolsonaristas para a divulgação do resultado.

Está, meu chapa! Estão tirando onda com nossa cara!! Esperei tanto por esse relatório, orei, torci e quebrei a cara! — Elder Castro 2⃣2⃣ (@ElderCastroSil2) November 9, 2022

Além de não ter encontrado inconsistências, o documento aponta sugestões para aperfeiçoar o processo de votação.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, divulgou uma nota sobre o texto e afirmou que as sugestões serão encaminhadas para análise.



"O TSE recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e processo eleitoral de 2022 (...) As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas", declarou.

