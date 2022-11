Após polêmicas, Michelle se declara para Bolsonaro nas redes sociais: "Como é lindo"

A manifestação de afeto ocorre após polêmicas envolvendo a relação da primeira-dama tanto com o presidente, quanto com parte de seus filhos

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais nesta quarta-feira, 9, se declarar para o marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por meio da ferramenta stories, do Instagram, Michelle fez um registro do chefe do Executivo, que estava sentado e usando uma camisa do Atlético-MG, e aproveitou para elogiá-lo. “Super concentrado! Como é lindoo”, escreveu.

Michelle Bolsonaro se declarou par ao marido (Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro)



A manifestação de afeto ocorre após polêmicas envolvendo a relação da primeira-dama tanto com o presidente. Nesta semana, o deputado federal Julian Lemos (União Brasil-PB), ex-aliado de Bolsonaro, acusou o presidente de bater em Michelle. As alegações foram feitas durante participação no podcast Cast Arretado.

Lemos declarou ainda que a relação entre o casal é de "fachada" e projetou que com a derrota eleitoral de Bolsonaro a relação não durará seis meses. "Ele deu uns tapas nela durante as primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela, dentro de casa. E agora deu outros empurrões nela de novo", alegou.

Um dia após ser derrotado pelo ex-presidente Lula (PT), o casal também foi centro de especulações nas redes sociais, quando internautas começaram a repercutir o fato de que o presidente e a primeira-dama não se seguiam em seus respectivos perfis no Instagram. Na ocasião, não havia como cravar se eles, de fato, se seguiam antes e pararam de se seguir ou se nunca se seguiram na plataforma.



Sobre o caso, a primeira-dama explicou que seu marido "não administra" essa rede social. Os perfis de Jair são administrados por um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PL). A primeira-dama disse que o casal segue "firme, unido, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil", mas não explicou por que eles não se seguiam. Já Bolsonaro segue isolado após derrota para Lula no segundo turno das eleições.





