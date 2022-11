Janaína Paschoal pede para bolsonaristas irem para casa e "aceitarem o resultado" das eleições

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) pediu, nesta quinta-feira, 10, para que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aceitem o resultado das urnas e deixem as ruas. A ex-aliada de Bolsonaro afirmou que não há margem para contestação do resultado das eleições presidenciais e que "já passou da hora de os apoiadores do presidente aceitarem o resultado".

"Amados, o relatório do Ministério da Defesa, publicado ontem, deixa evidente que não haverá qualquer tipo de contestação das eleições por parte das Forças Armadas. Eu venho dizendo que os políticos que deram essa falsa esperança a vocês mentiram com intuito eleitoreiro", escreveu Paschoal, nas redes sociais.

A deputada afirmou que não há mais "esperança" de reverter o resultado e clamou que os apoiadores do presidente não "se permitam" serem usados. "O que querem? Arrumar um monte de inquérito e processo? Pensem bem! Se tinham alguma esperança de reverter o resultado, ontem ficou claro que isso não ocorrerá! Não se permitam serem usados!", completou a parlamentar.

