"Roberto Cláudio, na minha opinião, é um grande embuste", diz Luizianne

Alvo de críticas do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) na última terça-feira, 3, a deputada federal Luizianne Lins (PT) se defendeu ontem pelas redes sociais.

No Twitter, a parlamentar escreveu que “Roberto Cláudio, na minha opinião, é um grande embuste” porque “pegou um governo todo saneado, da nossa administração, com dinheiro em caixa e projetos andando”.

A deputada e ex-prefeita da capital cearense disse ainda que, “quando tivemos Roberto Cláudio, prefeito do Ciro Gomes, houve uma verdadeira desconstrução das políticas sociais que nós deixamos em Fortaleza”.

As falas rebatem declarações de Ciro, que afirmou que o PT no Ceará mantém um “lado corrupto”, identificando-o com Luizianne. A resposta da deputada se concentrou no aliado de Ciro, Roberto Cláudio, também ex-prefeito de Fortaleza e potencial nome na briga pelo Abolição em 2022.

Em entrevista à Jangadeiro BandNews FM na terça, Ciro questionou a resistência que lideranças do PT teriam a RC, entre elas Luizianne.

Um dos cotados para concorrer ao Governo, o pedetista encontra dificuldades para se firmar como alternativa dentro do partido que abriga o ex-governador Camilo Santana, protagonista no processo de construção de uma chapa governista.

O POVO tentou contato com a assessoria do ex-prefeito Roberto Cláudio, mas não houve retorno.

