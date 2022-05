Ciro Gomes: "Não vou me submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará"

O pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), disse nesta terça-feira, 3, que pode não haver acordo entre o grupo político e o PT no Ceará se houver "negócio de conchavo, de picaretagem". Ciro criticou muito o PT nacional e disse haver um "lado corrupto" também no PT do Ceará.

"Você tem vários PTs", afirmou Ciro, destacando o principal aliado dentro do partido. "Tem Camilo Santana, que tem o nosso voto unilateralmente, independentemente de ter acordo ou não". Na sequência, ele falou sobre o que pode ameaçar a continuidade da aliança estadual, que vem desde 2006.

"E é bom que todo mundo sabia que esse acordo vai acontecer se o interesse do Ceará estiver acima. Se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também", afirmou.

Em seguida, completou: "Porque eu não vou me submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará".

As declarações foram feitas em entrevista à rádio Jornal Jangadeiro.

Ciro prosseguiu: "Eunício (Oliveira) faz os jantares do Lula e aqui está apoiando a milícia". Na sequência, ele falou de um dos principais nomes do PT, aquele que mais resiste a apoiar o PDT: a deputada federal Luizianne Lins.

"Dona Luizianne, já na eleição passada, se omitiu no enfrentamento do Capitão porque está lá entranhada com ele".

O pré-candidato, na sequência da fala, defendeu o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), a cuja candidatura o PT resiste. "Qual é o defeito, por exemplo, do Roberto Cláudio? Porque ele pegou todas as escolas de Fortaleza nomeadas por vereador, três anos de greve. E consertou a escola de Fortaleza, que era a pior avaliação do Ceará". Roberto Cláudio sucedeu Luizianne na Prefeitura.

"Tdo posto de saúde de Fortaleza, por essa gente aí, esse lado corrupto do PT, era nomeado por cabo eleitoral e por vereador".

