Elmano Freitas sobre Ciro Gomes: "Cada dia erra mais no Ceará"

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o deputado estadual Elmano Freitas (PT) afirmou que as falas de Ciro Gomes (PDT) direcionadas ao PT do Ceará deixam a aliança sob dúvidas. O pedetista afirmou que há um lado corrupto do petismo "também" no Estado e que topa ver o PDT enfrentando-o na disputa ao Governo do Ceará. Nas palavras de Elmano, só se mantém uma aliança "quando todos querem".

Ele ressalva que outras lideranças do PDT têm de ser ouvidas, como o senador Cid Gomes (PDT), o presidente estadual da legenda, deputado federal André Figueiredo, assim como o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. A afirmação de Elmano sobre o pré-candidato a presidente do PDT vem dia após nota do PT contra ele, em razão da entrevista concedida à rádio Jangadeiro Band News FM.

Questionado sobre o que mantém o PT na aliança mesmo após comentários fortes da principal referência do PDT no Brasil e no Ceará, o parlamentar do PT respondeu que as políticas públicas implementadas nos anos de Camilo Santana (PT), agora sequenciadas por Izolda Cela (PDT). Para Elmano, as lideranças políticas erram. No Ceará, ele entende que Ciro é líder absoluto neste quesito.

"Do ponto de vista político, nossa maior liderança é o governador Camilo, que nos lidera nessas conversas. O que nós temos das informações de reuniões do governador Camilo com o senador Cid foram todas muito positivas. E eu acho que as lideranças, e o Ciro é uma liderança do PDT, não vou tapar o sol com a peneira quanto a isso, mas as lideranças erram muito, e se tem uma liderança que a cada dia erra mais no Ceará, ela se chama Ciro Gomes", afirmou o petista.

Ele seguiu sobre o ex-ministro: "Seja na postura política, seja no tratamento de outras forças políticas, seja na relação com as forças, então tenho a impressão de que o partido pode entender que não concorda com essa leitura (de Ciro sobre o PT). Na conversa aqui com vários deputados estaduais e com outras lideranças, o que eles me dizem é uma linha totalmente oposta a essa (em prol da aliança), ao contrário."

Um petista conjecturou, reservadamente, que a implosão da aliança entre PT e PDT pode ser meio de Ciro estabelecer sintonia entre sua prática nacional e local. Nesse sentido, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que sofre resistências no PT, seria o perfil exato de candidatura ao Palácio da Abolição. A governadora Izolda Cela detém maioria entre petistas na comparação com RC.

