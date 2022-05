PT rebate Ciro: "Busca impor candidatura ao governo à sua imagem e semelhança"

O PT rebateu as críticas de Ciro Gomes (PDT), mas defendeu a manutenção da aliança governista no Ceará. O partido definiu os comentários do ex-governador como "ato de total desespero" por estar "inviabilizado no pleito presidencial". Em nota aprovada pela executiva estadual do partido na noite desta quarta-feira, 4, o partido classifica os ataques de "levianos e oportunistas", afirma que falta a Ciro "maturidade e responsabilidade". Diz ainda que o ex-ministro tem "ímpeto autoritário" e busca "impor uma candidatura ao governo do estado à sua imagem e semelhança".

A direção petista defende a aliança e afirma que a candidatura aliada "não pode resultar da imposição de quem quer que seja" nem "estar a serviço de ambições pessoais". E aponta que as "pretensões autoritárias" de Ciro "desagregam e sabotam os esforços de unidade".

A nota diz que o PT se orgulha da contribuição para o projeto do ex-governador Camilo Santana e da "exitosa gestão da companheira Luizianne Lins na prefeitura de Fortaleza". Luizianne foi a petista citada mais diretamente nas críticas de Ciro.

O PT também cita a entrevista exclusiva de Camilo Santana ao O POVO, na qual ele afirma que "não existe aliança nem projeto de um partido só".

Na terça-feira, Ciro afirmou: "Não vou me submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará", afirmou em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM.

Com informações de Carlos Holanda

Veja a nota na íntegra:

Os ataques de Ciro Gomes ao PT somente se justificam como um ato de total desespero de um candidato que ver seu projeto pessoal de ser presidente do Brasil naufragar logo na largada da corrida presidencial de 2022.

Inviabilizado no pleito presidencial, amargando uma terceira colocação em todas as sondagens feitas no Ceará, Ciro se volta para as eleições no estado, com seu já conhecido ímpeto autoritário, buscando impor uma candidatura ao governo do estado à sua imagem e semelhança.

Aos que ousam questionar ou se insurgir à sua imposição direciona ataques e agressões de toda ordem. São ataques levianos e oportunistas. Levianos por assacar insinuações descabidas; oportunista por tentar apresentar vários PTs para ao final desviar-se de enfrentar o posicionamento do ex-governador Camilo Santana que assim como o PT, defende desde sempre a manutenção da aliança que atualmente governa o Ceará, com uma candidatura de consenso capaz de unificar todas as forças políticas e partidos que

apoiam o projeto em curso no nosso estado.

Uma candidatura de consenso, diante da responsabilidade que temos de dar continuidade ao bem-sucedido Governo de Camilo e Izolda, não pode resultar da imposição de quem quer que seja, muito menos estar a serviço de ambições pessoais.

Estas pretensões autoritárias desagregam e sabotam os esforços de unidade, qualificando como “conchavo e negociata” o que não for da sua vontade. Nas palavras de Camilo Santana “não existe aliança nem projeto de um partido só.” Esse projeto, continua Camilo, “tem o PT, o PP, o MDB, o PSB, o PSD, o PCdoB, o PV, dentre outros.

As agressões de Ciro demonstram ainda a sua absoluta falta de maturidade e de responsabilidade além de sua alienação no processo de construção de uma candidatura de consenso, capaz de agregar o conjunto das forças políticas que compõem a base do governo Camilo/Izolda, que possa ter a aceitação do povo cearense e a capacidade de assegurar a sequência e a melhoria do exitoso projeto em curso no nosso estado.

O PT muito se orgulha da contribuição dos seus filiados na construção do projeto em nosso Estado, em especial do Governador Camilo Santana, bem como da exitosa gestão da companheira Luizianne Lins na prefeitura de Fortaleza.

O PT do Ceará reafirma seu empenho para a construção de um potente e amplo palanque de Lula no estado, com todas as forças democráticas e antibolsonaristas e seu compromisso com o povo cearense, com Camilo Santana Senador e Lula Presidente!

