Luizianne Lins diz que PT respondeu Ciro Gomes "à altura"

A deputada federal Luizianne Lins (PT) afirmou ao O POVO que se sente contemplada pela nota do PT Ceará, emitida na noite desta quarta-feira, 4, em resposta ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT). "Acho que pelo menos coloca o pingo nos 'is'", escreveu à reportagem a ex-prefeita de Fortaleza, crítica da aliança entre os partidos. "Uma resposta à altura da agressão e ofensa que o PT sofreu e vem sofrendo".

O ex-governador do Ceará afirmou na última terça-feira, 3, em entrevista à rádio Jangadeiro Band News FM, que existe um "lado corrupto" do partido "também" no Ceará e que não se submeterá a ele. Ele adicionou que haverá acordo entre pedetistas e petistas somente se o interesse da população estiver acima, longe do que definiu como "conchavo" e "picaretagem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ciro disse que, caso contrário, concorda que o PDT enfrente a legenda de Lula na disputa ao Governo do Ceará, o que significaria o fim da aliança estadual mantida desde 2006.



"Os ataques de Ciro Gomes ao PT somente se justificam como um ato de total desespero de um candidato que vê seu projeto pessoal de ser presidente do Brasil naufragar logo na largada da corrida presidencial de 2022", rebateu o diretório estadual PT em nota.

"Inviabilizado no pleito presidencial, amargando uma terceira colocação em todas as sondagens feitas no Ceará, Ciro se volta para as eleições no estado, com seu já conhecido ímpeto autoritário, buscando impor uma candidatura ao governo do estado à sua imagem e semelhança", prossegue o comunicado, afirmando ainda que o pré-candidato do PDT à Presidência qualifica de "conchavo" tudo o que não é da sua vontade.

Ciro tem dado sinais de preferir eventual candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará. Em razão disso, fez críticas à resistência que a maior parte do PT tem ao nome dele. Atualmente, a maioria petista é favorável à indicação da governadora Izolda Cela (PDT) como candidata governista para tentar a reeleição.

Num gesto em favor do ex-gestor da Capital, Ciro afirmou que o "problema" dele (Roberto Cláudio) foi ter consertado a Educação e a Saúde municipais, anteriormente, disse, sob influência de vereadores.

Ainda na entrevista, Luizianne foi citada nominalmente. Ciro disse que a ex-prefeita, a quem chamou de "dona Luizianne", se omitiu do enfrentamento ao Capitão Wagner (então no Pros) em 2020, no segundo turno da disputa à Prefeitura de Fortaleza.



Sempre que retorna ao assunto, Luizianne afirma que a campanha do então candidato José Sarto (PDT), que avançou à segunda etapa da disputa, foi desleal, por descumprir acordo - fechado previamente entre os partidos - de não agressão.

O tom da campanha do PDT escalou contra Luizianne até Sarto ultrapassá-la nas pesquisas de intenção de voto.

Tags