Pré-candidatura de empresário ao Senado sofre resistências no PL Ceará

O empresário José Alberto Bardawil (PL), que anunciou sua pré-candidatura ao Senado no último dia 7 de abril, com direito a vídeo ao lado do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, enfrenta resistências de membros do PL no Ceará. Ao O POVO, o deputado estadual André Fernandes (PL) disse que "o nome do Bardawil não é bem visto dentro da militância".

"A maioria, se não a totalidade, dos parlamentares que hoje estão no PL não concordam com o nome dele, o presidente Bolsonaro não declarou apoio, como ele está dizendo, e eu não concordo com a candidatura do mesmo para o Senado", enfatizou.

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) também relata insatisfação com o anúncio da pré-candidatura. "Eu vi pela imprensa", conta. Ela conta que sua contrariedade é por não ter sido consultada sobre o quadro. "Tudo de cima pra baixo, sem ouvir os correligionários. Eu amo meu partido, mas aceitar um candidato pra eu apoiar sem falar comigo?", questionou.

"A Mayra (Pinheiro) levou diretamente. Não falou conosco, com ninguém. O partido são mais pessoas, não se constrói assim. Ninguém gosta desse tipo de condução", acrescentou, citando outros nomes do PL que se incomodaram com a postura: "Jaziel, Dudu Diógenes, Carmelo Neto, Delegado Cavalcante, Priscila Costa, Pedro Matos. Os outros também não gostaram nada".

Procurada, Mayra Pinheiro, que é pré-candidata a deputada federal, respondeu que a pré-candidatura de Bardawil é legítima e "recebeu o aval do presidente do partido porque foi considerado uma excelente opção".

"Quem escolhe os representantes dos cargos majoritários do partido não sou eu. Essa atribuição é do presidente nacional do partido, do presidente estadual. Eu apenas fiz uma simples apresentação, e para tal não preciso consultar nenhum membro do partido", acrescentou Mayra, que ocupou cargo de secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde.

O POVO tentou contato com o empresário José Alberto Bardawil por meio da TV União, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado quando houver retorno. O presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, também foi contatado via ligação e mensagem, mas não atendeu.

