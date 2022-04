Bardawil, da TV União, é anunciado como pré-candidato ao Senado pelo PL no Ceará

O empresário José Alberto Bardawil, fundador da TV União foi anunciado nesta quinta-feira, 7, como candidato a senador pelo PL no Ceará. "Bardawil vai lançar sua pré-candidatura ao Senado pelo PL do Ceará", anunciou em vídeo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

“Quero dizer para todos os companheiros que estão aí hoje que eu fico muito feliz também pelo pré-lançamento da Dra Mayra, que vai puxar nossa legenda no Ceará. Seja bem-vinda Dra Mayra, seja bem-vindo Bardawil”, disse Valdemar, ao citar também a médica que deverá concorrer a deputada federal nas eleições de outubro próximo.

“Vamos enfrentar essa luta para tentar mudar o estado do Ceará e puder colaborar com o Brasil, com o presidente Bolsonaro”, completou Bardawil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O empresário já se lançou ao Senado em 2018, pelo Podemos, mas teve candidatura indeferida.

Sobre o assunto Ex-ministro de Bolsonaro, Weintraub diz em áudio: "Ou é com Lula ou continua piorando"

Quaest: Lula é o principal 'eleitor' de Bolsonaro, diz especialista

Heitor Férrer: PDT tem "a petulância de achar que quem eles indicarem será eleito"

Mayra Pinheiro se afastou do cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que ocupava no Ministério da Saúde, para se lançar pré-candidata nas eleições de outubro.

"Informo a todos que acompanham a minha trajetória que, após longo período de reflexão e avaliação em conjunto com a minha família e com importantes lideranças que me motivam, que solicitei meu afastamento do Ministério da Saúde e me apresento como pré-candidata — pelo estado do Ceará — à Câmara Federal nas eleições deste ano, com o honroso apoio do presidente Jair Bolsonaro e o respaldo dos cearenses", escreveu no Diário Oficial da União em meados de fevereiro deste ano.



Sobre o assunto Duas investigações que atingem Bolsonaro são prorrogadas a pedido da Polícia Federal

Pesquisa Quaest: Sem Moro, Lula pode vencer no 1º turno

Presidente do FNDE diz que teve nome usado sem autorização

Senado confirma Ketanji Brown Jackson como primeira juíza negra da Suprema Corte dos EUAcjc/erl/ll/mvv

Tags