Parlamentares se licenciam no Ceará nos meses que antecedem eleição

Quatro vereadores de Fortaleza e um deputado estadual do Ceará tiraram licença na última semana. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a mudança é considerável. Os vereadores Michel Lins (Cidadania), Cláudia Gomes (PSDB), Julierme Sena (União Brasil) e Kátia Rodrigues (Cidadania) entraram com pedido de licença deu seus mandatos para tratar de interesse particular pelo período de quatro meses. Assumem, respectivamente, os suplentes Pedro França (Cidadania), Adams Gomes (União Brasil), Daniel Borges (Avante) e Nêga do Henrique Jorge (Cidadania).

Os requerimentos pedindo afastamento foram aprovados na sessão de quinta-feira, 28. Os quatro vereadores alegaram interesses pessoais para justificar as licenças que têm início no dia 1º de maio, com exceção da vereadora Cláudia, que começa no dia 4 de maio.

O vereador do Cidadania, Pedro França, assume pela segunda vez mandato na Câmara em virtude de licença retirada pelo vereador Michel Lins. Ele participou da sua primeira eleição em 2020, pelo partido Cidadania, obtendo 3.967 votos, ficando como primeiro suplente.

Já Adams Gomes, do União, assume a cadeira da vereadora Cláudia Gomes pela primeira vez. O parlamentar foi superintendente adjunto da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) de 2017 a 2020 e atualmente exercia o cargo de secretário executivo da Regional IV. Disputou as eleições de 2020 pelo DEM, obteve 6.354 votos e ficou na primeira suplência.

Daniel Borges, por sua vez, assume pela segunda vez mandato na Câmara, em virtude de licença retirada pelo vereador Julierme Sena. Nas eleições municipais de 2020, ele obteve 4.914 votos e ficou na quinta suplência.

Nêga do Henrique Jorge assume mandato na Câmara pela primeira vez, na vaga da vereadora Kátia Rodrigues. Disputou as eleições de 2020, quando obteve 2.641 votos e ficou na quinta suplência.

Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Sílvio Nascimento (Patri) assumiu a cadeira do deputado Nizo Costa (PT), que tirou licença parlamentar de 120 dias, para tratar de assuntos pessoais, com início no dia 28 de abril.

Sílvio Nascimento foi vereador no município de Caucaia, com mandatos entre 2009 e 2016; foi presidente da Câmara daquele município nos anos de 2015 e 2016. Foi nomeado secretário de Patrimônio e Transporte no início de 2021, compondo o secretariado do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, e se licenciou da secretaria para assumir temporariamente a cadeira do deputado Nizo Costa.

A movimentação de parlamentares de licença costuma ser mais intensa antes de eleições. Os que estão saindo agora ficarão afastados do Poder Legislativo até as primeiras semanas da campanha eleitoral, entre fim de agosto e começo de setembro. Muitas vezes esses pedidos de licença são resultados de acordos dentro das bancadas ou entre parlamentares para abrir espaço para que os suplentes exerçam mandato e tenham visibilidade e estrutura durante o período que antecede a eleição.

