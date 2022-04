Sarto e secretários iniciarão visitas aos bairros de Fortaleza em maio

Um dois primeiros tópicos a serem discutidos com a população é a reconstrução da malha viária, afetada pelo período de chuvas

O prefeito José Sarto (PT) e os secretários municipais de Fortaleza iniciam, a partir do mês de maio, o projeto Prefeitura Itinerante. Durante reunião de secretariado nesta quinta-feira, 21, o pedetista afirmou que o objetivo é aproximar a gestão da população e ouvir as demandas.

"A ideia é de visitar as Regionais, os Cucas e algum equipamento da Prefeitura, levando o secretariado e dando voz à comunidade. Por exemplo, nós temos os agentes de cidadania, os conselheiros tutelares. Nós vamos ver uma forma democrática de ouvi-los a todos. Acho que a primeira reunião será logo que termine a quadra chuvosa", comentou o gestor.

Os encontros serão realizadas nas 12 regionais de Fortaleza. Um dois primeiros tópicos a serem discutidos é a reconstrução da malha viária, afetada pelo período de chuvas.

Segundo Sarto, antes mesmo do início dos encontros, a ideia da Prefeitura é iniciar uma grande requalificação a malha viária de Fortaleza após o período chuvoso. "A chuva traz um transtorno histórico aqui e dificulta muito o trânsito. E a gente espera que a partir do dia 15 de maio a gente vá fazer uma força tarefa que vai quadruplicar as equipes que estão na operação tapa-buraco", disse o pedetista. Os trabalhos devem custar mais de R$ 100 milhões a ser investidos para recuperar a malha asfáltica.

No último dia de encontro com o secretariado, o prefeito de Fortaleza, comemorou a conclusão de 34% das ações previstas no Plano de Governo em um ano e quatro meses de gestão. Ainda segundo Sarto, a capital tem hoje 97 obras em andamento e 90% delas estão em locais de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).



