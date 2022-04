Nova Beira Mar será entregue próxima semana com finalização da feirinha

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, nesta quinta-feira, 21, que as obras da nova Beira Mar serão entregues até o fim de abril — ou seja, próxima semana. A requalificação do espaço será finalizada após alguns acabamentos e o término do projeto especial do Polo de Artesanato da Beira Mar (feirinha).

As obras de requalificação da avenida Beira-Mar ainda não foram finalizadas, mas o espaço já está sendo utilizado pelos fortalezenses, principalmente para a prática esportiva. Até o momento, a Prefeitura já concluiu ciclovias, área para pedestres, barracas para uso de comerciantes e ampliação do espaço.

Sobre o assunto Frequentadores avaliam reforma na Beira-Mar: "A gente precisa reconhecer coisas boas"

Outra ação feira está a engorda do aterro já existente, na Praia de Iracema, e a criação de um novo aterro entre as avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, avançando 80 metros mar adentro. Os trechos juntos somam dois quilômetros de extensão. O desnivelamento abrupto na costa, inclusive, foi motivo de críticas por alguns órgãos ambientais. Banhistas chegaram a relatar que o banho na área ficou mais perigoso, principalmente devido ondas mais fortes.

No dia 18 de abril, a Prefeitura publicou o edital para a concessão pelo prazo de 17 anos dos espigões localizados na mesma região. A iniciativa é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio da Coordenadoria de Fomento à Parceria Público-Privada (PPPFor). A Prefeitura defende que os espigões servem para contenção do avanço do mar e possibilitam a vista panorâmica da nova Beira-Mar.

Em paralelo, a Prefeito de Fortaleza segue com a ordem de serviço para início da construção de skate park da avenida Beira Mar. O novo equipamento será instalado em frente ao Clube Náutico Atlético Cearense. As obras terão o prazo de sete meses de execução e investimento de R$ 1,08 milhão. Em janeiro, a estrutura estava com 40% das obras concluídas.

