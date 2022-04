Prefeitura irá quadruplicar equipes de tapa-buracos nas ruas a partir de 15 de maio

A Prefeitura de Fortaleza pretende intensificar, a partir do mês de maio, fim da quadra chuvosa, um grande projeto de reconstrução da malha viária na capital. Nos últimos meses, a situação de várias vias tem se deteriorado, inclusive com necessidade de interdições por causa dos buracos. Com as chuvas, tanto há ruas e avenidas que se encontram mais danificadas quanto se torna mais difícil realizar os reparos.

Durante o segundo dia da reunião de secretariado, nesta quinta-feira, 21, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que, a partir do dia 15 de maio, será realizada uma força tarefa que deve quadruplicar as equipes que estão na operação tapa-buracos. A iniciativa terá parceria com o Governo do Ceará. "Eu já conversei com a governadora Izolda (Cela), nós vamos destinar R$ 112 milhões de reais para fazer toda essa reconstrução da malha viária e a recuperação asfáltica", disse o pedetista.

Em várias regiões do Ceará, a quadra chuvosa de 2022 foi bastante intensa. Entre o dia 1° de fevereiro até essa quarta-feira, 20, o Estado alcançou o acumulado de 456 milímetros (mm) de chuva, soma que se aproxima da média histórica para os três primeiros meses de quadra chuvosa do Estado — fevereiro a abril. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que em janeiro previu 40% de chance de precipitações dentro da margem de normalidade. Em Fortaleza, no mês de abril foram registrados 347,8 mm de chuva.

