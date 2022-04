Em meio a debate sobre candidatura, Camilo elogia Izolda: "Orgulho de ver essa mulher como governadora"

Sem citar diretamente o processo interno no PDT, o ex-governador Camilo Santana declarou: "Orgulho de ver essa mulher competente, firme e comprometida com a população como governadora do nosso Ceará"

Enquanto esquenta o debate dentro do PDT para escolha do nome que vai representar a sigla na disputa pelo Abolição em 2022, o ex-governador Camilo Santana (PT) foi às redes sociais nesta quinta-feira (21) para reafirmar apoio à governadora Izolda Cela (PDT).



Sem citar diretamente o processo interno no partido aliado, Camilo declarou: “Orgulho de ver essa mulher competente, firme e comprometida com a população como governadora do nosso Ceará”.



Em seguida, o petista elogiou o desempenho da gestora à frente do Governo do Estado. “Parabéns pelo grande trabalho que vem realizando, querida Izolda Cela”, escreveu.



Antes na vice-governadoria, Izolda assumiu a titularidade do Executivo estadual com a saída de Camilo, no início de abril, último dia do prazo para desincompatibilização – o petista deve concorrer a mandato de senador.



A declaração do ex-governador se segue a uma manifestação de apoio do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) ao nome de Roberto Cláudio para encabeçar a chapa governista.



Nessa quarta-feira, 20, durante encontro do secretariado municipal, Sarto voltou a declarar preferência pessoal por RC, que pleiteia indicação para cabeça de chapa com Izolda, o deputado estadual e presidente da AL-CE, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.



Durante coletiva antes da reunião, o prefeito minimizou atritos no PDT na decisão sobre candidatura. “Só tem gente madura nesse processo. A governadora Izolda disse uma coisa que eu achei muito interessante: 'O sangue é de sertanejo'. Então não é fofoca aqui e acolá, quem está nesse grupo aqui, o Élcio (Batista, vice-prefeito), eu, o (vereador Antônio) Henrique, o ex-prefeito Roberto Cláudio, a governadora Izolda, o ex-governador Camilo, está aqui com sentimento de cumprir uma missão”, respondeu.



Ainda nesta quinta-feira (21), porém, o vereador Adail Jr., aliado de Sarto e de Roberto Cláudio, divulgou vídeo nas redes sociais em que defende candidatura de RC para o Governo.



Na mesma postagem, o parlamentar rebate críticas do deputado federal José Guimarães (PT) a Ciro Gomes e desafia o PT a apresentar um nome próprio para a briga pelo Governo.



“Façam a escolha de vocês e vão pra rua pedir voto, esqueçam o nosso PDT. Esqueçam de opinar, esse negócio de estar opinando dentro do PDT. Vocês não têm moral dentro do PDT”, devolveu o vereador.



Dentro do PT, Camilo tem defendido manutenção da aliança com PDT, tese que foi aprovada pelo diretório estadual do partido no início do ano.



Ao jornal Valor Econômico, contudo, Guimarães afirmou que a prioridade é de assegurar a aliança, mas ressalvou que essa composição não vai se dar a “ferro e fogo”.



O petista cogitou ainda que a legenda, a depender do cenário, apresente um candidato à sucessão da governadora Izolda Cela.