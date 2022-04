Sarto comemora conclusão de 34% das ações do plano de governo: "Número muito bom"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), finalizou nesta quinta-feira, 21, a primeira reunião com secretariado no Cuca Pici. Após dois dias de evento, onde houve balanço de ações e resultados da administração, o pedetista comemorou a conclusão de 34% das ações previstas no Plano de Governo em um ano e quatro meses de gestão.

"É muito é um número muito bom, porque, se você analisar todo o contexto que tivemos, o contexto do ano passado de queda de arrecadação, só o custo Covid, nós deixamos de receber do Governo Federal R$ 450 milhões milhões. Nós tivemos uma queda arrecadação própria, tivemos uma segunda onda mais alargada, mais duradoura, tivemos por conta disso um gasto maior em equipamentos, insumos, recursos humanos. Mesmo assim, a gente tá conseguindo, entregando escolas de tempo integral, educação infantil, areninhas, requalificação de espaços urbanos", avaliou o prefeito.



Na quarta-feira, 20, o secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, antecipou um balanço que prevê a entrega de mais de 90 obras, 94% delas em locais de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). "Atendem as pessoas que mais precisam", destacou. Ele apontou ainda o início de mais de 130 novas obras. Maior parte delas, segundo ele, já em licitação.

Em coletiva de imprensa, Sarto destacou que, a partir de maio, a gestão dará início ao programa Prefeitura Itinerante. Segundo o prefeito, o objetivo é aproximar a gestão da população de forma "democrática" no intuito de ouvir demandas específicas.

"A ideia é visitar as Regionais, os Cucas e algum equipamento da Prefeitura levando o secretariado e dando voz a comunidade. Por exemplo, nós temos os agentes de cidadania, os conselheiros tutelares. Nós vamos ver uma forma democrática de ouvi-los a todos e a primeira, acho que a primeira reunião ela logo termine a quadra chuvosa", comentou o gestor.

Antes, o prefeito anunciou grande requalificação a malha viária de Fortaleza após o período chuvoso. "A chuva traz um transtorno histórico aqui e dificulta muito o trânsito. E a gente espera que a partir do dia 15 de maio a gente vá fazer uma força tarefa que vai quadruplicar as equipes que estão na operação tapa buraco".

A ação traçada, segundo Sarto, é realizada com apoio do Governo do Ceará. "Eu já conversei com a governadora Izolda, nós vamos destinar R$ 112 milhões de reais para fazer toda essa reconstrução da malha viária e da recuperação asfáltica".

