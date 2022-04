"Vocês não têm moral dentro do PDT", diz Adail Jr. depois de críticas de Guimarães a Ciro

Vereador pelo PDT, Adail Jr. voltou a comentar declarações do deputado federal José Guimarães (PT), vice-presidente nacional do partido. Desta vez, para defender o aliado Ciro Gomes depois de o petista afirmar que a situação do pré-candidato ao Planalto era “inusitada” e “humilhante”, referindo-se ao baixo desempenho de Ciro na corrida eleitoral.



“Olá, pessoal, passando aqui só para fazer um comentário sobre a fala do Guimarães quando diz que a situação do Ciro Gomes é inusitada e humilhante. Da onde, amigo? Aqui nós temos é orgulho de defender Ciro Gomes. Olha como é que eu ando, olha”, declarou Adail em vídeo divulgado pelas redes sociais. Nele, o parlamentar veste uma camisa de apoio ao correligionário.



Em seguida, Adail afirmou que o “PT tem livre arbítrio para escolher em relação à candidatura ao governo” e provocou: “Façam a escolha de vocês e vão pra rua pedir voto, esqueçam o nosso PDT. Esqueçam de opinar, esse negócio de estar opinando dentro do PDT. Vocês não têm moral dentro do PDT”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedetista questionou então o poder de escolha de petistas dentro da legenda trabalhista, argumentando que o nome do representante do grupo será escolhido por partidos da aliança, mas que o PT não teria moral nesse processo.



“Vocês vão indicar quem no PDT? Vocês não têm moral”, enfatizou. “Nós temos um grupo de aliança, temos vários partidos políticos que vão opinar, que vão dizer, que vão discutir dentro do PDT.”



Adail também colocou em dúvida se de fato o PT tem um potencial candidato para apresentar na disputa ao Governo do Estado em 2022, como sugeriu Guimarães em entrevista ao jornal “Valor Econômico” após projetar cenário de possível ruptura entre as legendas aliadas no Ceará.



“Às vezes eu tenho impressão”, disse Adail, “que vocês não têm nem candidato ou têm e não quer se revelar, não quer sair”.



O vereador encerrou o vídeo, de pouco menos de dois minutos, reiterando a defesa de Ciro (“eu fico muito tranquilo em defender Ciro com o passado que ele tem, com a história que ele tem”) e reafirmando preferência pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para a sucessão da governadora Izolda Cela (PDT).



“Enquanto isso vou aqui, tomando meu cafezinho com o restinho de Leite Ninho que ainda tem”, brincou o vice-presidente da Câmara. “Um pouquinho de mel de abelha pra aumentar a imunidade. Faço questão de lembrar: só tem um candidato a governador do estado, Roberto Cláudio.”



As falas de Adail abrem novo capítulo na crise local entre PT e PDT em função das críticas que partem de Ciro aos petistas e ao ex-presidente Lula, que lidera as sondagens de intenção de voto, com Jair Bolsonaro em segundo lugar e o pedetista em terceiro.



Na semana passada, dia 10 de abril, o vereador já havia rebatido demonstração de predileção de Guimarães pelo nome de Izolda como candidata à reeleição.



“Eu fico desconfiado”, respondeu, “muito preocupado com essa imposição. Porque eu, pedetista, eu, vereador Adail Jr., já tenho uma desconfiança muito grande do sangue que corre na nossa governadora Izolda Cela. E agora o Guimarães com essa declaração significa dizer o que para mim? Que ela é petista”.



Dentro do PT, Izolda tem mais apoio do que RC, rejeitado por lideranças do partido como a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins e o também deputado federal José Airton Cirilo.



Além da atual governadora e de Roberto Cláudio, estão na mesa os nomes do deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia, e o do deputado federal Mauro Filho, ex-secretário do Planejamento da gestão de Camilo Santana (PT).



Nessa escalada de tensões entre os dois partidos, a artilharia tem se tornado mais forte do lado petista também. Pela primeira vez, Guimarães referiu-se a Ciro em termos mais duros, classificando a performance do pedetista como humilhante em relação à do ex-presidente Lula.



No mesmo dia 20/4, em entrevista à Folha de S. Paulo e ao Uol, Ciro atribuiu a Lula o crescimento de Bolsonaro. “O salto alto do Lula está trazendo de volta esse vexame do antipetismo e Bolsonaro está tendo de volta alguns regressos arrependidos”, declarou.



O pedetista falou ainda que Lula “está destruindo organizações partidárias que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico e progressista, como está fazendo com Psol, PCdoB e PSB”, e disse que o ex-presidente é um prato perfeito para Bolsonaro.



“Comigo ele (Bolsonaro) não aguenta o debate. Ele aguenta com Lula. O Lula é o prato perfeito. Como Lula vai discutir corrupção contra Bolsonaro?”, perguntou Ciro.