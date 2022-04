Secretário petista diz que não deve haver veto ou imposição de candidato a governador

No encontro, o advogado comentou sobre a fala deputado federal José Guimarães (PT) da última semana, onde o petista declarou que a depender do nome escolhido pelos pedetistas o PT pode "discutir candidatura própria"

O petista Ilário Marques, secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) de Fortaleza, se posicionou contra eventuais vetos e imposições de candidatos do bloco governista para a disputa ao Palácio da Abolição nas eleições de outubro. O titular da pasta participou nesta quarta-feira, 20, da primeira reunião de secretariado de 2022 da gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).



Ilário comentou sobre a fala do deputado federal José Guimarães (PT), para quem, a depender do nome escolhido pelos pedetistas o PT pode "discutir candidatura própria" e lançar um nome à sucessão estadual. O pronunciamento gerou reações na aliança PT-PDT. Guimarães já havia demonstrado preferência pelo nome da governadora Izolda Cela (PDT) para disputar a reeleição. Se a opção for outra, o parlamentar comentou que PT pode não endossar a candidatura do bloco.



Sobre o assunto Sarto: escolha de candidato do PDT envolve "gente madura" e "fofocas" não atrapalham

Ciro diz que recuperação de Bolsonaro é culpa do "salto alto do Lula"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que ficou claro do deputado Guimarães é que nem é correto fazer veto, isso eu já tinha falado em outro momento, como também não é aceitável imposição. Portanto, que é na construção política, que é no debate, que é na mediação que nós encontraremos o melhor caminho para a manutenção da aliança", disse Ilário. Segundo o secretário, o deputado federal novamente deixou claro de que a aliança do partido com pedetistas "não é a qualquer custo"



"Isso é uma coisa muito óbvia. O PT é um projeto nacional. Nós temos um objetivo central nessas eleições que é a eleição do presidente Lula. Então, todos os acordos estaduais estarão submetidos a essa estratégia nacional. Evidentemente que o projeto local, o projeto do Estado do Ceará, não é outro projeto mais indicado do que continuar essa aliança não só PT, PDT. PT, PDT e vários outros partidos e várias outras lideranças inclusive que estão se agregando nesse projeto."



Tags