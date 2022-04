Camilo: "Izolda não é só de um partido, é de todos os partidos"

O ex-governador Camilo Santana (PT) cumpre nesta quarta-feira, 13, a primeira agenda pública desde que deixou o cargo. Ele é um dos homenageados com a Medalha Iracema, da Prefeitura de Fortaleza. Ele comentou a recente polêmica na base aliada, na qual o vereador Adail Júnior (PDT) afirmou que o sangue da governadora Izolda Cela (PDT) seria petista, e não pedetista. Era uma resposta ao deputado federal José Guimarães (PT), que admitiu que o PT pode não apoiar o candidato do PDT, a depender do escolhido, e sinalizou preferência por Izolda.

"Izolda é uma mulher extraordinária, uma mulher que tem dado grande contribuição ao Ceará numa das áreas mais importantes, que é a educação. Não tenho dúvida de que a Izolda não é só de um partido, a Izolda é de todos os partidos e ela representa hoje o Estado do Ceará", disse Camilo sobre a sucessora.

Ao lado dele ao conceder a homenagem, o prefeito José Sarto (PDT) corroborou a fala, e fez analogia médica, que é a área dele, sobre tipos sanguíneos. "Concordo em gênero, número e grau. A governadora Izolda é doadora e receptora universal, (tipos sanguíneos) AB e O. Representa, como bem disse o governador, lidera a todos nós".

