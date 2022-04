Sarto reúne secretários com projeção de entregar mais de 90 obras e iniciar mais de 130

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reúne o secretariado na manhã desta quarta-feira, 20, no Cuca Pici. Na reunião, haverá balanço de ações e resultados da administração e avaliação do que foi cumprido e do que está por ser feito do plano de governo, além do acompanhamento de novos projetos.

Na chegada, o secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, antecipou que o balanço prevê a entrega de mais de 90 obras, 94% delas em locais de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). "Atendem as pessoas que mais precisam", destacou.

Entre as obras perto de serem entregues, ele destacou o novo hospital Gonzaguinha do José Walter, além da nova Beira Mar, com o acabamento e feirinha. A obra já está em grande parte em uso, mas será finalizada e inaugurada oficialmente.

Samuel Dias apontou ainda o início de mais de 130 novas obras. Maior parte delas, segundo ele, já em licitação. Ele ressaltou os investimentos em meio ambiente e urbanização. Exemplos apontados foram a reforma da Lagoa de Messejana e a revitalização completa da Lagoa do Opaia.

"São obras em locais importantes da cidade, que descentralizam a qualidade de vida, o lazer e também protegem os recursos hídricos e ambientais da cidade".

O secretário apontou ainda investimentos em saneamento, pavimentação e drenagem. Citou o Conjunto Palmeiras 2, em parceria com o Governo do Estado, que fará o saneamento, e caberá à Prefeitura a drenagem e a pavimentação.

Apontou ainda obra no Caça e Pesca, onde o prefeito Sarto esteve em meio aos problemas ocorridos em meio às recentes chuvas e prometeu à população solução para acessibilidade.

Com informações do repórter Vítor Magalhães

