Vereador aliado a Capitão Wagner diz que "adoraria" ver Cid Gomes disputar governo

Em entrevista ao programa Jogo Político na tarde desta terça-feira, 19, o vereador Sargento Reginauro (União Brasil) disse que “adoraria” que o senador Cid Gomes (PDT) fosse o adversário do Capitão Wagner na disputa pelo governo do Estado nas eleições de outubro próximo. “Eu adoraria ver essa disputa. Ver o Cid candidato disputando diretamente com o Capitão Wagner, ia ser realmente uma boa disputa”.

Mesmo acreditando que esse desejo não irá se tornar realidade, Reginauro diz que “o que vier do lado de lá” não é uma preocupação deles. “Entendendo que qualquer uma das opções será apenas a continuidade desse modelo que aí está e o Capitão Wagner tem se preparado muito para apresentar o novo, apresentar uma nova forma de fazer a política no Estado do Ceará, novas alternativas pro nosso Estado, esse é o nosso objetivo”, diz.

Ao comentar a formação da chapa que Capitão Wagner está montando para concorrer às eleições, o vereador afirmou que “grandes nomes” estão sendo avaliados para ocupar o lugar de vice na chapa de Wagner. “Capitão Wagner vai vir com uma chapa forte sim, competitiva, e eu acredito que é um ano que vai ser marcante pro nosso Estado, é um ano de virada de jogo”.

Alfinetando o atual grupo que comanda o Estado do Ceará, ele fala que “já estamos há praticamente 20 anos desse grupo no poder e está na hora da renovação, de testar um outro modelo. O resultado está aí na segurança pública, na saúde, de tudo que a população tem sofrido. A gente pensa assim que até para o processo democrático é necessário essa renovação”, afirma.

Ele falou também sobre o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Citando a pesquisa de avaliação da gestão do pedetista, divulgada no início deste mês pelo O POVO. “Ta aí o resultado, uma avaliação muito ruim do prefeito Sarto, na continuidade de um projeto que como eu disse já deu o que tinha que dar”. Sarto teve aprovação por 37%, contra 57% de desaprovação.



