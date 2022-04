"Todos não têm a mesma opinião, não é um convento", diz Sarto sobre escolha de candidatura

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) falou da sua expectativa para as eleições ao Governo do Estado e defendeu a vontade popular na escolha do nome do PDT a encabeçar a chapa governista. "Vamos ver quem melhor se perfila diante da legítima exigência do povo cearense, que é querer sempre um governante melhor que o anterior", afirmou.

O prefeito, que participava da inauguração de um novo Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) no bairro Pici, nessa segunda-feira, 11, minimizou ainda eventuais vetos que ameaçam a manutenção da aliança PT-PDT à frente do Ceará.

Segundo ele, "é natural que outros partidos manifestem seus interesses legítimos". Na sequência, o prefeito ponderou: "projeto pode ser criticado, deve ser criticado, mas ele não pode sofrer contragolpe de retrocesso. Quem tiver ideias que as apresente, os partidos".

Sarto defendeu ainda que essa discussão passará por todos as legendas da base aliada. "Todos eles (partidos) não têm a mesma opinião, não é um convento", disse.

O pedetista, por sua vez, já manifestou apoio ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entre os quadros do PDT. Disputam ao lado dele a governadora Izolda Cela; o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho. A previsão é que o nome seja definido em julho ou agosto.

Disputa esquenta no PDT

A disputa interna, no entanto, já começa a sair dos bastidores. Em vídeos divulgados na última sexta-feira, 8, e no domingo, 10, o vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Adail Júnior (PDT), sustentou Roberto Cláudio como o futuro candidato do partido. Nas imagens, o parlamentar chega inclusive a chamar Izolda de "petista".

"Acho que cada um responde pelas suas visões e pelas suas palavras", respondeu a governadora sobre a declaração, durante lançamento Projeto de Universalização da Regularização Fundiária no Ceará.

Na ocasião, Izolda defendeu ainda a manutenção da aliança com os petistas no Estado que, segundo ela, tem sido "importante para o projeto que nós acreditamos, para o qual nós nos dedicamos ao longo dos últimos anos".



A intervenção do vereador Adail Júnior ocorreu na esteira de declarações do deputado federal José Guimarães (PT), afirmando que a depender do nome escolhido pelos pedetistas, o PT pode "discutir candidatura própria". Membros da sigla resistem à indicação de Roberto Cláudio.

Simpático ao nome de Izolda para suceder o ex-governador Camilo Santana (PT), Guimarães declarou que o partido "não vai para qualquer aventura”.

