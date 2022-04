Vereador exibia vídeos sexuais com adolescentes e falava que ia "abrir uma creche", diz assessor

No depoimento, assessor afirmou ainda que vídeos de Gabriel Monteiro no YouTube lhe dava renda de R$ 300 mil mensais.

Um dos assessores de Gabriel Monteiro, disse à Polícia nesta quinta-feira, 7, que o vereador costumava exibir vídeos dele em relações sexuais com adolescentes de idade. “Gabriel tinha o hábito de ficar exibindo vídeos íntimos, dele mantendo relações sexuais com outras mulheres, maiores ou menores de idade, como se fossem ‘troféus’’, disse.

O assessor falou ainda que ele ia exibir para todos, primeiro ele chegava nos seguranças e depois ia para os assessores. “Dava para ver que ele tinha prazer em se exibir e se vangloriar”, completou, segundo informações vazadas do depoimento.

Gabriel é alvo de inquérito que investiga o vazamento de um vídeo íntimo dele tendo relações sexuais com uma garota de 15 anos. O vereador diz que o conteúdo foi vazado por seus assessores e se refere a eles como traidores.

Durante depoimento, tanto Gabriel quanto a adolescente disseram que as relações foram consensuais e a gravação do vídeo também. O vereador afirmou também que a garota havia falado para ele que era maior de idade.

Entretanto, os dois assessores do vereador desmentem esta versão de Gabriel, eles dizem que ele sabia sim, que ela era menor de idade. “Até porque ele tinha o hábito de fazer brincadeiras, dizendo que iria abrir uma creche e que mulheres de 20 anos de idade já seriam velhas”, disse um deles durante depoimento.

Além disso, segundo relata o outro assessor, Gabriel falava “pra todo mundo” que a jovem tinha 15 anos e era de seu costume falar “"Minha novinha está me esperando". O assessor disse ainda no depoimento que fez a entrega de uma pílula do dia seguinte na residência da adolescente.

