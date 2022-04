CPI do MEC já tem assinaturas de 25 senadores; faltam 2 para investigar lobby de pastores

O requerimento de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o gabinete paralelo no Ministério da Educação foi assinado por 25 senadores até a noite desta quarta-feira, 6. São necessárias 27 assinaturas para instaurar a comissão no Senado.

A reportagem apurou que o senador Marcelo Castro (MDB-PI), que preside a Comissão de Educação da Casa, deve assinar o requerimento. Faltaria, então, uma. Além das assinaturas, a abertura de uma CPI depende de decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O alvo seria a atuação de um gabinete paralelo operado por pastores no MEC, envolvendo até mesmo cobrança de propina em contrapartida à liberação de recursos para escolas.

Na proposta de abertura da CPI, apresentada na semana passada, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou serem necessários "11 membros titulares e 11 membros suplentes, para, no prazo de 90 (noventa) dias, com limite de despesas de R$ 90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)".

No ano passado, a CPI para investigar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia de covid-19 só foi aberta após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a instalação. A decisão atendeu a pedido formulado pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) ao contestar a inércia de Pacheco, que segurou por 63 dias o requerimento pelo início da investigação.

Veja quem assinou o pedido para abrir a CPI do MEC:

1. Randolfe Rodrigues

2. Paulo Paim

3. Humberto Costa

4. Renan Calheiros

5. Styvenson Valentim

6. Fabiano Contarato

7. Jorge Kajuru

8. Zenaide Maia

9. Paulo Rocha

10. Omar Aziz

11. Rogério Carvalho

12. Reguffe

13. Leila Barros

14. Jean Paul Prates

15. Jaques Wagner

16. Eliziane Gama

17. Tasso Jereissati

18. Cid Gomes

19. Alessandro Vieira

20. Weverton Rocha

21. Dario Berger

22 .Simone Tebet

23. Mara Gabrilli

24. Oriovisto Guimarães

25. Jader Barbalho.

