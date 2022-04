Três mulheres acusam vereador Gabriel Monteiro de estupro; ele nega

O vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) foi acusado de estupro por três mulheres. Na semana passada, Monteiro foi alvo de acusações de assédio moral e sexual e de agressões contra mulheres e funcionários de seu gabinete. O parlamentar negou ter cometido qualquer crime.

As mulheres contaram que as relações começaram de forma consensual, mas terminaram com episódios de violência. Uma delas disse ter conhecido Monteiro via aplicativo de relacionamentos. Segundo ela, o vereador desrespeitou um pedido para usar preservativo, forçando o início da relação sexual.

Uma adolescente de 15 anos prestou queixa por conta de vazamento de vídeos íntimos onde tinha relações com Gabriel. Segundo ela, tanto a gravação quanto a relação foram consensuais. O vídeo foi retirado do ar após o Ministério Público (MP-RJ) solicitar e conseguir liminar na Justiça contra o conteúdo. As informações foram reveladas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 3 de abril.

Já as denúncias no gabinete foram feitas por funcionários e ex-funcionários de Gabriel no exercício da função. Dois deles relataram que o ex-policial pedia "carinhos" de seus subordinados, inclusive nas partes íntimas. Uma mulher que trabalhou como assistente de produção para ele relatou ter sofrido assédio sexual e tentativa de estupro.

Segundo ela, o youtuber alisava seu corpo sem consentimento, e tentou forçá-la a fazer sexo dentro de um carro. Ela deixou de trabalhar para Gabriel, teve ideação suicida e precisou de tratamento psiquiátrico devido aos abusos. O Conselho de Ética da Câmara de vereadores do Rio de Janeiro ainda deve se manifestar sobre o caso e anunciar decisão sobre abrir ou não uma representação contra o parlamentar.



