Pesquisa Ipespe: Sem Moro, Lula fica a um ponto de vencer no 1º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da corrida presidencial, segundo pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira, 6. O petista soma 44% das intenções de voto.

Na primeira pesquisa após a saída de Sergio Moro da disputa presidencial, o petista registrou o mesmo percentual de intenção de votos do último levantamento, divulgado em março. A saída do ex-juiz fez com que o presidente Bolsonaro (PL) subisse para os 30%, quatro pontos percentuais a mais do que o último levantamento, e que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se isolasse na terceira posição. Quanto a Lula, ele fica a um ponto percentual de igualar a soma de outros oito pré-candidatos citados, que juntos chegam a 45%. Se tiver mais votos que os demais somados — ou seja, mais de 50% dos votos válidos — o candidato é eleito em primeiro turno.

A variação de Bolsonaro (4 pontos percentuais) está acima da margem de erro da pesquisa, que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, feita por telefone, ouviu 1.000 eleitores entre os dias 2 e 5 de abril. Veja abaixo o resultado da pesquisa estimulada.

Intenções de voto para presidente no 1° turno XP/Ipespe (Estimulada) - abril de 2022

Lula: 44%

Bolsonaro: 30%

Ciro: 9%

Doria: 3%

Tebet 2%

Janones: 1%

Eymael, D'ávila e Vera: zero

Brancos e nulos: 9%

Não sabe/Não respondeu: 3%



