Pesquisa Quaest: Sem Moro, Lula pode vencer no 1º turno

Pesquisa Quaest/Genial sobre a eleição presidencial, divulgada nesta quinta-feira, 7, mostra cenários para a disputa com e sem o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que mudou de partido e cuja candidatura está sob grande dúvida. Nos cenários sem Moro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) herda parte desses votos. Porém, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança mais intenções de voto que a soma dos demais candidatos. Com isso, haveria perspectiva de vitória em primeiro turno. Mesmo com Moro, Lula poderia vencer no primeiro turno na maioria dos cenários, com exceção de um deles, o cenário I, com maior quantidade de concorrentes.

Foram feitas 2 mil entrevistas presenciais entre 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-00372/2022.

Confira os cenários

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente

Cenário I: Lula não supera a soma dos demais candidatos

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Sergio Moro (União Brasil) – 6%

Ciro Gomes (PDT) – 5%

André Janones (Avante) – 3%

João Doria (PSDB) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 0

Felipe d’Avila (Novo) – 0

Sofia Manzano (PCB) – 0

Leonardo Péricles (UP) – 0

José Maria Eymael (DC) – 0

Branco/nulo/não vai votar – 5%

Indecisos – 5%

Cenário II: Lula supera a soma dos adversários e poderia vencer em 1º turno

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

André Janones (Avante) – 2%

João Doria (PSDB) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 6%

Cenário III: Lula supera a soma dos adversários e poderia vencer em 1º turno

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Sergio Moro (União Brasil) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

João Doria (PSDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 5%

Indecisos – 5%

Cenário IV: Lula supera a soma dos adversários e poderia vencer em 1º turno

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

André Janones (Avante) – 3%

João Doria (PSDB) – 2%

Felipe d’Avila (Novo) – 1%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 6%

Cenário V: Lula supera a soma dos adversários e poderia vencer em 1º turno

Lula (PT) – 46%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 7%

Indecisos – 6%

Cenário VI: Lula supera a soma dos adversários e poderia vencer em 1º turno

Lula (PT) – 46%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Eduardo Leite (PSDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 7%

Indecisos – 6%

Simulações de segundo turno

Cenário I

Lula (PT) – 55%

Jair Bolsonaro (PL) – 34%

Branco/nulo/não vai votar – 8%

Indecisos – 3%

Cenário II

Lula (PT) – 55%

Ciro Gomes (PDT) – 22%

Branco/nulo/não vai votar – 20%

Indecisos – 3%

Cenário III

Lula (PT) – 58%

João Doria (PSDB) – 16%

Branco/nulo/não vai votar – 23%

Indecisos – 3%

Cenário IV

Lula (PT) – 55%

Sergio Moro (União Brasil) – 25%

Branco/nulo/não vai votar – 17%

Indecisos – 4%

Cenário V

Lula (PT) – 58%

Eduardo Leite (PSDB) – 17%

Branco/nulo/não vai votar – 22%

Indecisos – 4%