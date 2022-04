Jair Renan, filho de Bolsonaro, é intimado pela PF a depor hoje em inquérito

O filho "Zero Quatro" do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal na tarde desta quinta-feira, 7, no âmbito de inquérito sobre possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A apuração foi aberta pela PF em março de 2021, na esteira de um procedimento preliminar do Ministério Público Federal sobre o envolvimento de Jair Renan com um grupo empresarial do setor de mineração.

Sobre o assunto Duas investigações que atingem Bolsonaro são prorrogadas a pedido da Polícia Federal

Polícia faz busca e apreensão em casa e gabinete do vereador Gabriel Monteiro

Pesquisa Quaest: Sem Moro, Lula pode vencer no 1º turno

A Polícia Federal investiga suposta atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro no agendamento de reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da qual Jair Renan também teria participado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À época em que a investigação Jair Renan foi aberta, o advogado Frederick Wassef, que representa o filho "Zero Quatro" do presidente negou as suspeitas. Wassef deve acompanhar Jair Renan no depoimento à PF na tarde desta quinta-feira, 7.

Tags