Izolda comanda primeira reunião de secretariado como governadora nesta 2ª

No primeiro dia útil após tomar posse, a governadora Izolda Cela (PDT) comanda nesta segunda-feira, 4, a primeira reunião dos secretários de governo. Será às 10 horas, no Palácio da Abolição. Izolda fará com a equipe avaliação das ações e projetos do governo.

Izolda Cela tomou posse no sábado, 2, e é a primeira mulher a governar o Ceará. Camilo Santana (PT) se desincompatibilizou para ser candidato a senador.

A governadora decidiu manter os secretários de Camilo Santana. Uma das poucas mudanças necessárias será na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. A titular, Socorro França, decidiu se desincompatibilizar. A exoneração foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 1º, junto com a carta de renúncia de Camilo.





