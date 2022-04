Camilo: "Não nos rendemos aos negacionistas, principalmente aqueles nas altas esferas de poder"

No discurso antes de transmitir o cargo à governadora Izolda Cela (PDT), o agora ex-governador Camilo Santana (PT) fez um balanço do governo e voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não nos rendemos aos negacionistas, principalmente aqueles que ocupam as mais altas esferas de poder".

Ele também falou da violência. "Não se revolve problema da segurança só com discursos oportunistas e falsas promessas". O ex-governador disse que isso é postura de quem tenta se aproveitar do problema. E fez agradecimento às forças de segurança.

Após tomar posse na Assembleia Legislativa, a governadora Izolda Cela (PDT) se dirigiu ao Palácio da Abolição, para a cerimônia de transmissão do cargo.

Primeira mulher governadora do Estado, Izolda Cela foi empossada em solenidade na Assembleia Legislativa, na tarde deste sábado, 2 de abril. No primeiro discurso, ela agradeceu a Camilo, "em nome do povo do Ceará".

O Diário Oficial de sexta-feira, 1º, traz a carta-renúncia do governador Camilo Santana (PT). Na noite de sexta, ele fez seu último ato no cargo e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Izolda foi vice-governadora por dois mandatos, eleita ao lado de Camilo em 2014 e 2018.

