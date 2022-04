No 1º discurso, governadora Izolda prega desenvolvimento com inclusão e destaca mulher na política

O Ceará tem, de forma inédita, uma mulher governadora. Izolda Cela (PDT) foi empossada em solenidade na Assembleia Legislativa, na tarde deste sábado, 2 de abril.

No primeiro discurso, ela defendeu "um desenvolvimento com inclusão social e com respeito às pessoas". Ela destacou ainda o equilíbrio do Estado como premissa.

Ao destacar o fato de ser a primeira governadora, ela salientou que isso mostra o quanto é necessário avançar em diversidade. "Por óbvio isso fala por si sobre o desafio histórico da trajetória da mulher na ocupação de espaços sociais de liderança, especialmente na política". Ela disse ainda se sentir convocada para vencer e superar os desafios que afetam a "condição da mulher por ser mulher".

Ela fez também agradecimento, "em nome do povo do Ceará", ao ex-governador Camilo Santana (PT).

Assista ao momento do juramento e posse:

Ao saudar as autoridades presentes, ela fez particular menção ao ex-governador e pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), a quem destacou como referência de lucidez. Em entrevista antes de ser empossada, ao jornalista Eliomar de Lima, ela havia declarado apoio a Ciro para presidente.

A sessão da Assembleia começou com a leitura da carta de renúncia de Camilo pelo primeiro secretário, Antônio Granja. O presidente do Legislativo, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), declarou a vacância do cargo.

Os parlamentares saíram do plenário para ir até a entrada da Assembleia, pela avenida Desembargador Moreira, para recepcionar Izolda. Em seguida, houve sessão solene para o compromisso e posse de Izolda no cargo.

Em seguida, Camilo Santana transmite o cargo a Izolda, no Palácio da Abolição.

Izolda é a primeira mulher a ocupar o cargo. O Diário Oficial de sexta-feira, 1º, traz a carta-renúncia do governador Camilo Santana (PT). Na noite de sexta, ele fez seu último ato no cargo e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Izolda foi vice-governadora por dois mandatos, eleita ao lado de Camilo em 2014 e 2018.

