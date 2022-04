Socorro França, Janaína Farias e Gorete Pereira são exoneradas por Camilo

Elas deixam governo no fim do prazo legal para se candidatar

Antes de renunciar, o governador Camilo Santana (PT) exonerou três auxiliares do Governo do Ceará, no fim do prazo legal para que possam ser candidatas. Uma das que deixam o cargo é Socorro França, secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado.

Outra exoneração, já esperada, é de Janaína Farias, assessora especial de Camilo. Ela será candidata a deputada federal pelo PT.

Também deixa o governo a ex-deputada federal Gorete Pereira (PL), assessora especial para assuntos federativos da Casa Civil.

Camilo havia determinado que os secretários que serão candidatos deixassem o governo até o fim do ano passado, o que não ocorreu com Socorro França. Janaína e Gorete, como não são ordenadoras de despesa e não tinham status de secretárias, puderam permanecer.

Socorro fez carreira no Ministério Público e já teve uma empreitada política, como candidata a prefeita de Fortaleza em 1996, pelo PSDB. O neto dela, Pedro França (Cidadania), é suplente de vereador, atualmente no exercício do mandato.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 1º, o mesmo que trouxe a carta de renúncia de Camilo Santana.