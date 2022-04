Izolda: "Desqualificar a política é armadilha dos que têm desapreço ao Estado democrático"

Na transmissão de cargo, a agora governadora Izolda Cela (PDT) defendeu a importância da política. "Desqualificar a política é uma armadilha usada pelos que têm desapreço ao Estado democrático de direito".

Izolda também defendeu a adoção de políticas afirmativas como forma de superar desigualdades, em particular o racismo estrutural. Ao receber o cargo do ex-governador Camilo Santana (PT), ela destacou também o olhar para as crianças.

Ao discursar antes, Camilo afirmou que o governo não se rendeu aos negacionistas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após tomar posse na Assembleia Legislativa, a governadora Izolda Cela (PDT) se dirigiu ao Palácio da Abolição, onde recebe o cargo do ex-governador Camilo Santana (PT).

Nos agradecimentos, falou em particular de Cid Gomes e de Ciro Gomes, a quem destacou. Ela agradeceu ainda à família, em particular ao marido e ex-prefeito de Sobral, Clodoveu Arruda (PT), o Veveu.

Primeira mulher governadora do Estado, Izolda Cela foi empossada em solenidade na Assembleia Legislativa, na tarde deste sábado, 2 de abril. No primeiro discurso, ela agradeceu a Camilo, "em nome do povo do Ceará".

O Diário Oficial de sexta-feira, 1º, traz a carta-renúncia do governador Camilo Santana (PT). Na noite de sexta, ele fez seu último ato no cargo e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Izolda foi vice-governadora por dois mandatos, eleita ao lado de Camilo em 2014 e 2018.

Sobre o assunto Além de Camilo, cinco governadores renunciam para ser candidatos; veja lista

Socorro França, Janaína Farias e Gorete Pereira são exoneradas por Camilo

Tags