Começa a posse de Izolda Cela como governadora do Ceará, assista ao vivo

Primeira mulher governadora toma posse na Assembleia Legislativa. Depois há a transmissão de cargo de Camilo para Izolda no Palácio da Abolição

Começou instantes a cerimônia de posse de Izolda Cela (PDT) como governadora do Ceará. A sessão extraordinária da Assembleia Legislativa ocorre na tarde deste sábado, 2 de abril. Assista:

A sessão da Assembleia começou com a leitura da carta de renúncia de Camilo pelo primeiro secretário, Antônio Granja. O presidente do Legislativo, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), declarou a vacância do cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os parlamentares saíram do plenário para ir até a entrada da Assembleia, pela avenida Desembargador Moreira, para recepcionar Izolda. Agora ocorrerá sessão solene para o compromisso e posse de Izolda no cargo.

Em seguida, por volta de 17 horas, Camilo Santana transmite o cargo a Izolda, no Palácio da Abolição.

Izolda é a primeira mulher a ocupar o cargo. O Diário Oficial de sexta-feira, 1º, traz a carta-renúncia do governador Camilo Santana (PT). Na noite de sexta, ele fez seu último ato no cargo e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Izolda foi vice-governadora por dois mandatos, eleita ao lado de Camilo em 2014 e 2018.

A posse na Assembleia tem transmissão da TV Assembleia (canal 31.1), FM Assembleia (FM 96,7) e YouTube da TV Assembleia.

Sobre o assunto Além de Camilo, cinco governadores renunciam para ser candidatos; veja lista

Socorro França, Janaína Farias e Gorete Pereira são exoneradas por Camilo

Tags