Como governadora, sobe chance de Izolda ser candidata? Veja opinião de Ciro, Cid, Guimarães e mais

Membros da base aliada divergem sobre a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), estar ou não mais próxima da disputa à reeleição após a posse de sábado. Izolda é pré-candidata do PDT ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e do deputado federal Mauro Filho. Veja a opinião de alguns dos líderes da aliança:

José Guimarães (PT)

Principal líder do PT no Ceará, o deputado federal José Guimarães lembrou que não era deputado estadual, mas suplente, até a assumir cadeira na Assembleia em 2000. Só precisou dessa chance, ele disse, para se tornar um dos mais influentes do País.

Com o próprio exemplo, ele quis dizer que Izolda tem a "chance de ouro" nas mãos. Arrematou o raciocínio com o que ainda não havia falado. "Ela é a favorita, sim, vou dizer isso aqui pela primeira vez, porque vai assumir o governo, e é a tese natural." Se será ou não candidata à reeleição, disse Guimarães, discussão para os próximos meses no seio da aliança.

Ciro Gomes (PDT)

Indagado se Izolda é tão governadora quanto favorita a disputar o cargo que agora ocupa, o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) respondeu que "depende do desempenho que a pessoa tem."

Cid Gomes (PDT)

Já o senador Cid Gomes (PDT) afirmou que "não há relação" entre a posse de Izolda e eventual decisão pelo nome dela para disputar a reeleição. Ele aponta que a definição será tomada em conjunto com aliados e sob a liderança do ex-governador Camilo Santana (PT).

Camilo Santana (PT)

Dois dias antes de deixar o cargo, Camilo Santana opinou sobre a situação de Izolda: "A Izolda virará governadora. No caso de ser governadora, poderá ir para uma reeleição. Mas, repito, vai depender muito desse diálogo, da construção que nós vamos fazer ao longo desses próximos meses." Em dezembro, Camilo dizia que Izolda "possivelmente" teria prerrogativa de disputar a reeleição.



Antônio Granja (PDT)

Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Antonio Granja (PDT) afirmou que Izolda contribuiu muito para a educação do Ceará, o que lhe qualifica para ocupar o cargo. Perguntado se ela é a favorita com a administração nas mãos, respondeu que Izolda por si só já um grande nome. "Logicamente que assumindo o governo é um trunfo a mais, digamos assim, no nosso partido, o nome dela para pré-candidata a governadora do estado do Ceará."

Carlos Felipe (PCdoB)

Para o deputado estadual Carlos Felipe (PCdoB), Izolda tem história ilibada, não há "nada que se possa falar contra ela". O parlamentar projeta que o "jeito dela" vai fará com que seja a candidata, embora tenha elogiado Evandro Leitão e Mauro Filho. "Mas acredito que a professora Izolda, em função de tudo isso, de estar sentada na cadeira, o direito é dela."

