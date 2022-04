Ciro, Cid e Camilo cantam Terral em comemoração da posse de Izolda

"Temos muito orgulho de fazer parte desse projeto que tornou a educação do Ceará a melhor do Brasil", escreveu Ciro

Três ex-governadores do Ceará, Camilo Santana, Ciro Gomes e Cid Gomes aparecem em vídeo cantando Terral, de Ednardo, Amelinha e Belchior. A publicação foi feita após Izolda Cela (PDT) ser empossada como governadora e ter recebido o cargo em solenidade no Palácio da Abolição.

"Estamos juntos nessa celebração, emocionados, porque em 130 anos o nosso estado tem a primeira mulher governadora. Temos muito orgulho de fazer parte desse projeto que tornou a educação do Ceará a melhor do Brasil", escreveu Ciro.

Cid também postou o vídeo, acompanhado de um trecho da música: "Eu tenho a mão que aperreia, tenho o sol e areia, sou da América, sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará."

Veja o vídeo:

