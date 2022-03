Jura de honestidade, críticas ao PT e andar em moto sem capacete: imagens de Bolsonaro no Ceará

O presidente Jair Bolsonaro visitou o Ceará pela sexta vez nesta quarta-feira, 23 de março. Em pouco mais de três horas de passagem pelo Estado, ele andou de moto na garupa e sem capacete pelas ruas de Quixadá, apareceu ao lado do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato a governador, participou de solenidade na qual defendeu que o governo dele é mais honesto que os anteriores — isso em meio a denúncias de propina e tráfico de influência no Ministério da Educação —, criticou a esquerda e o comunismo, ouviu gritos de "Lula ladrão" e "fora, Camilo" e ouviu elogios desconcertantes dos aliados. Veja abaixo imagens da passagem do presidente pelo Estado:

Bolsonaro lançou o programa "Força-Tarefa das Águas", que deverá atender todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Ele havia visitado o Ceará em fevereiro, quando esteve em Jati, para evento também relacionado à questão hídrica, sobre as águas da transposição do rio São Francisco.

Veja o vídeo de Bolsonaro sem capacete na garupa da moto:

