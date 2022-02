Saiba o que Bolsonaro fez nas cinco vezes em que visitou o Ceará

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visita o Ceará pela quinta vez, nesta terça-feira, 8 de fevereiro. Nas agendas dele no Estado, destaque para as passagens pelo Cariri, onde esteve três vezes. As obras hídricas são a pauta mais recorrente.



26 de junho de 2020

Na primeira visita ao Ceará, foi a Penaforte, no Cariri, na divisa com Pernambuco, e acionou comporta da transposição do rio São Francisco. O ato marcou a chegada das águas da transposição ao território cearense. Do reservatório Milagres, em Pernambuco, as águas passaram pelo túnel Milagres, na divisa entre Pernambuco e Ceará, e seguiram até o reservatório Jati, no Ceará. A água desse percurso abastece ainda Paraíba e Rio Grande do Norte.

26 de fevereiro de 2021

Visitou Tianguá e a Região Metropolitana de Fortaleza, com destaque para Caucaia. Assinou ordens de serviço para o reinício da Travessia Urbana de Tianguá, na BR-222/CE, novos traçados da rodovia (variantes) em Umirim e no distrito de Frios, também na BR-222/CE, além da conclusão do viaduto de acesso à cidade de Horizonte/CE, na BR-116/CE. Em momento crítico da pandemia, houve aglomerações em Tianguá, o que levou a questionamento do Ministério Público.



Em Tianguá, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promove aglomerações e assina ordens de serviços para obras federais no Ceará. (Foto: Júlio Caesar)



13 de agosto de 2021

Em Juazeiro do Norte e Crato, no Cariri, entregou unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela, destinadas a beneficiar 10,8 mil famílias. Desfilou em carro aberto em Juazeiro e recebeu imagem do Padre Cícero do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

"O Ceará terá um capitão também", diz Bolsonaro sobre Wagner em 2022: https://t.co/MFtLoVdzja pic.twitter.com/HeJyAbt7sD — O POVO (@opovo) August 13, 2021

Visita de Jair Messias Bolsonaro a Juazeiro do Norte para a entrega se residenciais do Programa Casa Verde e Amarela, em 13 de agosto de 2021, reuniu apoiadores cearenses, entre esses o deputado Capitão Wagner (Foto: Aurelio Alves)



20 de outubro de 2021

Em Russas, assinou contrato e ordem de serviço para o início das obras de recuperação da Barragem Banabuiú, em R$ 15,4 milhões. Fez anúncio da construção do Ramal do Salgado, trecho final do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, que recebe investimentos de R$ 600 milhões. E visitou a obra de abastecimento de água do Reservatório Tubarão, com investimentos federais em R$ 154 milhões. Também assinou ordem de serviço para a retomada de obras da Barragem Fronteiras, mantida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

8 de fevereiro de 2022

Visita à barragem Jati, no Cariri, para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará. Mais cedo, ele desembarcou em Juazeiro do Norte para seguir para Salgueiro, em Pernambuco.

