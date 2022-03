Gritos de "fora, Camilo" e "Lula ladrão" marcam evento de Bolsonaro em Quixadá

Durante o lançamento da "Força-Tarefa das Águas", em Quixadá, nesta quarta-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou governadores pela política de isolamento social, criticou antecessores, e ouviu da plateia gritos de "fora, Camilo", em referência ao governador Camilo Santana (PT), e de "Lula ladrão", sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tradutor de Libras chegou a traduzir a parte referente ao ex-presidente.

Antes, Bolsonaro participou de uma motociata, na qual foi na garupa. Nem ele, nem o condutor, nem grande parte dos participantes usava capacete.

O presidente chegou ao evento acompanhado do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato a governador do Ceará. Na plateia, gritos de "Lula ladrão", "fora, Camilo" e "mito".

O primeiro a discursar foi o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), que pediu a revitalização do açude do Cedro e a ampliação do hospital municipal. Ele entregou ainda uma camisa do time do Quixadá.

