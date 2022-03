Bolsonaro desembarca no Ceará nesta quarta para lançar programa "Força Tarefa das Águas"; entenda

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca no Ceará, nesta quarta-feira, 23, pela sexta vez desde que assumiu o Executivo Nacional, em 2019. Nesta ocasião, ele irá até o município de Quixadá, no Sertão Central e distante cerca de 160 quilômetros de Fortaleza, para cerimônia de lançamento do programa intitulado "Força Tarefa das Águas".

O programa tem relação com a questão hídrica, pauta recorrente de Bolsonaro no Ceará e em outros estados nordestinos, e a previsão é que o abastecimento de água contemple os nove estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. A solenidade em Quixadá está prevista para iniciar às 15 horas, na praça José Linhares da Páscoa.

A inauguração da central de abastecimento em Quixadá deve servir como exemplo a ser replicado nos outros estados contemplados. Segundo agenda oficial do governo, o evento deve ser encerrado por volta das 16 horas, com o presidente retornado para Brasília no mesmo dia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas outras cinco vezes que veio ao Estado, Bolsonaro cumpriu agendas pelo interior e Região Metropolitana de Fortaleza. Em boa parte delas, participando de pautas hídricas.

Na primeira visita, em junho de 2020, foi até Penaforte, no Cariri, na divisa com Pernambuco, onde acionou a comporta da transposição do rio São Francisco. Na última delas, antes desta quarta-feira, Bolsonaro visitou a barragem Jati, também no Cariri, em fevereiro deste ano, para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará.

Tags