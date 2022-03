Em meio a denúncias, Bolsonaro diz no Ceará que são "3 anos e 3 meses sem corrupção"

Em meio a denúncias de pedido de propina e tráfico de influência no Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em defesa da ética no governo. Ele participa de evento em Quixadá.

"Quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. São três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção nos nossos ministérios". O presidente acrescentou: "Tentam nos igualar a quem nos antecedeu".

O presidente também criticou a política de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Neste momento, a plateia gritou "fora, Camilo". Bolsonaro interrompeu o discurso para deixar os gritos ecoarem.

Em outro momento, Bolsonaro voltou a fazer pausa no discurso quando falou de governos anteriores, e a plateia gritou "Lula ladrão".

Antes, Bolsonaro participou de uma motociata, na qual foi na garupa. Nem ele, nem o condutor, nem grande parte dos participantes usava capacete.

O presidente chegou ao evento acompanhado do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato a governador do Ceará. Na plateia, gritos de "Lula ladrão", "fora, Camilo" e "mito".

O primeiro a discursar foi o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), que pediu a revitalização do açude do Cedro e a ampliação do hospital municipal. Ele entregou ainda uma camisa do time do Quixadá.

