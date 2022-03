Em Quixadá, suplente de Wagner diz que Bolsonaro é "homem fantástico": "Nunca mentiu, nunca roubou"

O deputado em exercício Nelho Bezerra, suplente do pré-candidato ao Governo do Ceará Capitão Wagner (União Brasil), esteve em Quixadá nesta quarta-feira, 23, para receber o presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante o seu discurso, o parlamentar contou uma parábola para exaltar o mandatário, que classificou como "fantástico".

"Um casal de idade avançada, um homem com mais de 70 anos e a mulher com 50 vieram a conceber um menino. Nasceu o menino, e o pai, encantado, colocou o nome dele de Fantástico. Fantástico foi crescendo, mas ele tinha pavor ao seu nome, ele não gostava, ele tinha ódio quando chamava. Fantástico se formou, no dia da formatura, quando chamava Fantástico, era uma algazarra completa, e ele triste. Fantástico casou e, no dia das bodas de ouro, ele foi acometido de um CA (câncer) terminal. Ele fez um pedido a sua esposa. Ele era um homem milionário e disse a sua esposa: 'Gaste 10% de tudo o que tenho no meu túmulo, mas não coloque o meu nome'. Aí, a sua esposa fez. E lá no jazigo dele colocou, só com diamante, joia, ouro: 'Descansa em paz nesse túmulo um homem de boa aparência, um homem milionário, um homem que nunca traiu sua esposa, um homem que nunca bebeu, um homem que nunca jogou, um homem que nunca mentiu, foi político e nunca roubou'. Aí todo mundo dizia: 'Isso é Fantástico'".

E finalizou: "Fantástico, meu presidente, é o senhor, que deu o maior aumento aos professor [sic], fantástico é você, meu presidente, que aceita Cristo, que chama Jesus de rei, os outros chicoteiam em praça pública".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bolsonaro esteve na cidade de Quixadá nesta quarta, onde lançou o programa "Força-Tarefa das Águas", que será voltado para todo o Nordeste. Ele chegou ao lado de Capitão Wagner e foi ovacionado por apoiadores.



A solenidade em Quixadá estava prevista para começar às 15 horas, na praça José Linhares da Páscoa. A inauguração da central de abastecimento em Quixadá deve servir como exemplo a ser replicado nos outros estados contemplados. O evento foi encerrado por volta das 16 horas, com o presidente retornando para Brasília no mesmo dia.





Sobre o assunto Bolsonaro desembarca no Ceará nesta quarta para lançar programa "Força Tarefa das Águas"; entenda

Bolsonaro está em Quixadá; assista ao vivo à visita do presidente ao Ceará

Bolsonaro anda na garupa de moto no Ceará, ele e condutor sem capacetes; veja vídeo

Bolsonaro chega ao lado de Capitão Wagner a evento em Quixadá e eles são saudados

Em meio a denúncias, Bolsonaro diz no Ceará que são "3 anos e 3 meses sem corrupção"

Bolsonaro no Ceará: "Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo"

Gritos de "fora, Camilo" e "Lula ladrão" marcam evento de Bolsonaro em Quixadá

Tags