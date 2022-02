André Fernandes acusa militante do PT de ataques contra igreja em Tauá

Em nota, a direção executiva do PT de Tauá manifestou repúdio ao ato criminoso praticado contra o templo religioso e informou que decidiu pela a suspensão da filiação do acusado enquanto apura os fatos

O deputado estadual André Fernandes (Republicanos) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 24, para denunciar um ataque realizado contra uma sede da Assembleia de Deus Templo Central em Tauá, a 347 km de Fortaleza. Em uma publicação, o parlamentar disse ter encaminhado um ofício ao Secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, solicitando investigação para descobrir a autoria dos atos.



Logo depois, após o que chamou de “um pente fino”, por meio do acesso a informações e a testemunhas, Fernandes disse ter tido acesso ao nome de Ronaldo Carlos Lopes, militante do PT, como um dos acusados de ter realizado o atentado contra o templo religioso. “Mais um ataque a igreja realizado por pessoas ligadas ao PT. A igreja foi invadida, objetos foram quebrados e um alto prejuízo foi executado por esse defensor e militante ferrenho do PT, se trata do senhor Rolando Carlos Lopes”, disse o bolsonarista, em vídeo.



Acabei de receber informações do ataque efetuado contra a igreja Assembleia de Deus Templo Central de Tauá/CE. Estou encaminhando um ofício ao Secretário de Segurança Pública do Ceará solicitando investigação para descobrir o autor da depredação.



Intolerância religiosa é CRIME! pic.twitter.com/UGAcurV3wJ

Ainda durante o vídeo, o deputado revelou que encaminhou um ofício ao Ministério da Justiça para tratar sobre o ocorrido. Na região, Ronaldo Lopes faz parte da militância de movimentos sociais e possui até um blog pessoal onde faz apoio constante ao ex-presidente Lula (PT) e compartilha publicações do governador Camilo Santana (PT). Ambos os políticos são alvos constantes de André Fernandes, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará.



A reportagem tentou contato com Ronaldo, mas não obteve resposta. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará ainda não se manifestou sobre o caso.

Em nota, a direção executiva do PT de Tauá manifestou repúdio ao ato criminoso praticado contra o templo. “Além de condenável a realização de vandalismo e intolerância religiosa, rogamos à polícia para que faça a apuração e que seja tomada as providencias dentro do processo legal. Prestamos nossa irrestrita solidariedade a todos que fazem parte da Igreja Assembleia de Deus em Tauá”, diz o documento.



O texto afirma ainda que o PT “defende de forma intransigente a liberdade e diversidade religiosa”. “Lembramos que em 2007 o ex-presidente Lula sancionou lei criando o dia nacional de combate à intolerância religiosa, isso demonstra o respeito que o Partido dos Trabalhadores tem com todas as religiões no Brasil”, completa.



Após o caso, a executiva do partido em Tauá decidiu pela suspensão da filiação de Ronaldo Carlos. O grupo determinou ainda que comissão de ética da legenda apure todos os fatos denunciados e realize os procedimentos devidos que podem culminar na desfiliação do acusado.



