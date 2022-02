Malafaia reforça apoio a Bolsonaro e diz que Ciro, Lula e Moro vão "quebrar a cara com evangélicos"

O pastor Silas Malafaia, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), sinalizou que blindará parte dos evangélicos contra as investidas dos presidenciáveis Lula (PT), Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), que tentam aproximação desse segmento do eleitorado.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o pastor atuante na Assembleia de Deus Vitória em Cristo criticou os rivais de Bolsonaro na disputa pelo Planalto e reforçou que os evangélicos foram decisivos para eleger o atual presidente em 2018.

“O que é esse jogo de Ciro, Lula e Moro? Eles perceberam que Bolsonaro foi eleito graças ao voto dos evangélicos. Nós representamos 32% do eleitorado. Só que os meios que estão usando não são meios para conquistar. Vão quebrar a cara com os evangélicos”, projetou o religioso que tem ampla influência no campo político e também nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores em plataformas como Instagram, Twitter e YouTube.



