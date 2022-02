Moro lança carta aos cristãos e diz que pesquisas o colocam "solidamente à frente" de Ciro

O ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato a presidente, Sergio Moro (Podemos) apresentou nesta segunda-feira, 7, em Fortaleza, uma carta de princípios dirigida aos cristãos. Em entrevista após o evento, ele falou também das pesquisas eleitorais e da disputa com Ciro Gomes (PDT). Evitando dizer o nome do ex-ministro, ele tratou a disputa como sendo outra e disse que números o colocam bem à frente de Ciro.

"As pesquisas estão apontando, nós estamos bem à frente do ex-ministro, aqui da região. Na verdade, as pesquisas às vezes apresentam alguma variação, mas nossos números nos colocam solidamente à frente. Eu vejo assim: nossos adversários são Lula e Bolsonaro." Moro acrescentou: "Estamos humildes em relação à nossa posição, mas seguimos com confiança crescente. Há muito tempo pela frente e nosso caminho é para cima."

Carta aos cristãos

O evento da noite de hoje foi realizado no BS Design, na avenida Desembargador Moreira. A carta aos cristãos em tratar com dignidade todas as religiões e crenças, sem fomentar discursos de ódio. Afirma que não será feita propaganda política em missas e cultos e não fará troca de favores com igrejas. Assume ainda o compromisso de não ampliar a legislação sobre o aborto. Menciona ainda políticas de ressocialização de presidiários.

"Valorizaremos a autonomia da instituição familiar, respeitaremos as preferências afetivas e sexuais de cada indivíduo e a preservação dos direitos de cada um dos seus membros. O Estado deve evitar ao máximo invadir a esfera da liberdade provada, assim como deve preservar as crianças e adolescentes da sexualização precoce", diz o documento.

