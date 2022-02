Alckmin tenta aproximar Lula de evangélicos, e Bolsonaro prepara ofensiva

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cotado para compor a vice da chapa do ex-presidente Lula (PT), tem se reunido com líderes evangélicos na tentativa de os aproximar do petista. De acordo com a coluna da jornalista Vera Rosa para o Estadão, o ex-tucano promove forte investida sobre uma ala da Assembleia de Deus.

Na ofensiva, o presidente Jair Bolsonaro (PL) - que se elegeu em 2018 com apoio dos evangélicos mas hoje está enfraquecido em alguns setores - marcou um café com os 100 principais bispos e pastores do País, no próximo dia 8 de março.

De acordo com a coluna, foram convidados para o café que vai acontecer no Palácio do Planalto, líderes da Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra, Fonte da Vida, entre outros.

Enquanto isso, Alckmin, que tem um bom trânsito entre os evangélicos, fez contato com Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus do Brás, no início do mês, e quer um encontro com ele.

O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), presidente da Frente Parlamentar Evangélica, por sua vez, destaca Alckmin como um "líder importante", mas vê problemas na composição com Lula. "Esse casamento de jacaré e cobra d'água vai fazer com que ele [Alckmin] passe toda a campanha se explicando para o eleitorado".

"Os dois se atacaram a vida inteira e agora vão formar uma chapa? Isso não dá certo", disse o deputado que é ligado ao pastor Silas Malafaia, que apoia Bolsonaro.

