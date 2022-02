Bolsonaro perde apoio de evangélicos por violência e insensibilidade, diz pastor

Para o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, o setor evangélico tem se afastado do presidente Jair Bolsonaro (PL) pela impressão que o mandatário deixou durante a pandemia da covid-19. De acordo com Vieira, Bolsonaro se mostrou "indiferente ao sofrimento humano".

"Cada vez mais o campo evangélico tem a percepção que Bolsonaro foi e é indiferente ao sofrimento humano, não tem compaixão alguma com a dor de muitas famílias. Fica evidente o caráter violento de Bolsonaro, de ódio, fúria, desequilíbrio emocional", disse Vieira, durante UOL News hoje.

Pastores que apoiaram a eleição de Bolsonaro, em 2018, começaram a rever suas posições e a preparar terreno para conversas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa de outubro.

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cotado para compor a vice na chapa do petista, tem se movimento para aproximar Lula de lideranças evangélicas. Conforme mostrou a coluna da jornalista Vera Rosa para o Estadão, o ex-tucano promove forte investida sobre uma ala da Assembleia de Deus.

"Os evangélicos são plurais, não são controlados pelo bolsonarismo e o Bolsonaro. Há lideranças evangélicas que estão mais interessadas em ter participação num governo, inclusive ao lado de Lula, se for o caso", afirmou ainda o pastor.

A Frente Evangélica quer ter pelo menos 30% das vagas na Câmara e no Senado. "Para os meus deputados, faço isso (peço voto). Para presidente, não precisa. Eles têm uma mídia tremenda e dinheiro. Não há necessidade de a igreja se envolver nessa altura", afirmou ao Estadão o pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da Assembleia de Deus do Belém, a mais tradicional dessa denominação.

Na tentativa de evitar o avanço do seu principal adversário na corrida presidencial, o presidente Jair Bolsonaro marcou um café com os 100 principais bispos e pastores do País, no próximo dia 8 de março.

De acordo com a coluna Vera Rosa, foram convidados para o café que vai acontecer no Palácio do Planalto, líderes da Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra, Fonte da Vida, entre outros.

