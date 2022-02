Pastor tenta aproximar Lula de evangélicos e apresenta "projeto de inclusão" do PT nas igrejas

O pastor evangélico Paulo Marcelo Schallenberger levou ao ex-presidente Lula (PT), nesta semana, um “projeto de inclusão” do PT nas igrejas. Ele foi convidado pelo partido para fazer essa ponte com o segmento entre os religiosos. A informação é da Folha de S. Paulo. O documento cita dicas sobre temas tabus e defende um esforço para lembrar o público evangélico sobre como sua vida era melhor nos governos petistas.

O projeto sugere lembrar aos pastores sobre a receita da sua igreja na época de Lula e Dilma, que era maior do que a de agora. Paulo Marcelo fala de “trazer para entrevistas pastores que foram beneficiados no governo do PT” e incentivar menções de “atos dos governos anteriores que beneficiaram a igreja evangélica”. O documento destaca a necessidade de utilizar grupos de WhatsApp para atingir as pessoas.

Sobre o assunto Igreja Universal diz que não é possível ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo

Para pesquisador, evangélicos não votam em bloco: ‘é lenda,’ afirma

Moro busca apoio da Igreja Católica e se reúne com Dom Odilo Scherer

Moro lança carta aos cristãos e diz que pesquisas o colocam "solidamente à frente" de Ciro

Feliciano chama Lula e Moro de "religiosos bissextos" em crítica à busca pelo voto evangélico

Malafaia reforça apoio a Bolsonaro e diz que Ciro, Lula e Moro vão "quebrar a cara com evangélicos"

Alckmin tenta aproximar Lula de evangélicos, e Bolsonaro prepara ofensiva

Religiosos que apoiaram Bolsonaro em 2018 indicam afastamento e acenam a Lula

Bolsonaro perde apoio de evangélicos por violência e insensibilidade, diz pastor

Entre evangélicos, Bolsonaro tem 40% e Lula 30% das intenções de voto, diz CNT

Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cresce no Nordeste e cai no Sudeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à Folha, o pastor recordou que lideranças evangélicas abriram templos como nunca durante as administrações petistas e que eles iam “muito bem, obrigado”. “A pergunta é muito simples: o que na sua vida melhorou? Quanto a sua igreja tinha de receita, na época de Lula e Dilma, e quanto tem de receita hoje?”, exemplificou Paulo sobre a estratégia proposta. Ele afirma que os evangélicos eram mais felizes naqueles tempos e que o PT precisa lembrá-los disso.

O pastor diz que muitos rótulos são colocados ao PT, seja por má-fé ou ignorância. Um exemplo é o fato de muitos evangélicos acreditarem que petistas têm uma agenda anticristã e que vão obrigar pastores a praticar atos contrários à sua doutrina, como não poder falar mal de casamento homoafetivo.

Marcelo afirma ser necessário desmentir tal crença. No entanto, ele faz a ressalva de que líderes religiosos não poderão “interferir nas escolhas individuais” de cada pessoa. Ou seja, não cabe aos pastores fazerem lobby com o governo para que o Estado impeça os casamentos.

“A igreja pode pregar no seu Evangelho que não aceita, mas não posso exigir que o restante da sociedade seja como nós. Tenho que respeitar para ser respeitado”, afirmou Paulo Marcelo.