"É ótimo que conversem. Fico feliz", diz Cid sobre reunião entre Izolda e Luizianne

Vice-governadora do PDT e ex-prefeita de Fortaleza conversaram sobre a sucessão de Camilo. Izolda defendeu manutenção da aliança

O senador Cid Gomes (PDT) evitou confrontos com a deputada federal Luizianne Lins (PT), adversária do grupo liderado por ele e o irmão Ciro Gomes (PDT). Questionado sobre a conversa da manhã desta segunda-feira, 21, entre a vice-governadora Izolda Cela (PDT) e a ex-prefeita de Fortaleza, defensora de uma candidatura própria petista ao Governo do Ceará, ele defendeu o diálogo.

"É ótimo que conversem. Eu defendo. Política, acima de tudo, a gente tem que ter bons propósitos, tem que ter compromissos claros com o povo. Agora, em nome disso para você formar alianças partidárias, é bom, é bom o diálogo, é bom o entendimento. Se as duas estão conversando, fico feliz", afirmou o senador em breve coletiva concedida no Lide Ceará, onde o irmão Ciro Gomes (PDT) falou a empresários sobre o programa que defende para o País.



Izolda Cela é pré-candidata ao Governo do Ceará ao lado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de Evandro Leitão, presidente da Assembleia, e de Mauro Filho, secretário do governo Camilo na pasta de Planejamento e Gestão. Todos são filiados ao PDT, que apresentará o candidato da situação. Luizianne defende que o PT saia da aliança governista e apresente uma candidatura própria ao Palácio da Abolição. Como argumento, a garantia de um palanque forte para a provável candidatura de Lula à Presidência.