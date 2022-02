RC diz que continua na política independentemente do cargo que disputar

Listado entre os quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) divulgou neste sábado, 19, vídeo em que afirma que continuará na vida pública independentemente do cargo que vier a disputar na eleição deste ano.

“Eu quero continuar militando na vida pública. Essa coisa de cargo, de que tipo de candidatura, isso é algo que não depende da gente”, diz o pedetista, em vídeo divulgado no Twitter. Atualmente, ele disputa a indicação do PDT para a sucessão de Camilo Santana (PT) ao lado da vice-governadora Izolda Cela, do deputado Mauro Filho e do presidente da Assembleia, Evandro Leitão.

“(O cargo) depende um pouco do desejo da gente, mas muito mais das circunstâncias, das outras pessoas, dos aliados, do posicionamento do momento. Muitas variáveis. Então, a decisão que eu tomei é que vou continuar na vida pública e vou continuar lutando e brigando pelo o que acredito, e faço isso com muito prazer”, diz Roberto Cláudio.

Pré-candidato do PDT mais bem colocado em pesquisas de opinião de voto internas do partido, Roberto Cláudio chegou a ser considerado “candidato natural” à sucessão de Camilo por parte das lideranças pedetistas, mas tem sofrido resistências de parte dos partidos da base aliada no Estado, especialmente do MDB e do PT.

"Com o Roberto Cláudio eu não tenho a menor condição de fazer aliança. Quando você faz, o próprio nome diz, é uma aliança. Então você tem que confiar em alguém. E eu, com todo o respeito, não confio em uma aliança para ungir o senhor Roberto Cláudio a qualquer cargo público", disse, em novembro do ano passado, o ex-senador Eunício Oliveira (MDB).

Outro “veto” contra o pedetista foi feito pela deputada estadual Luizianne Lins, dizendo ecoar opinião de outras lideranças do partido Estado. "Nós já temos vetos concretos, conversados e ditos. Roberto Cláudio hoje não passa nem entre os deputados, nem entre vereadores, nem entre militância, eles não querem o Roberto Cláudio”, diz.



Nas últimas semanas, a vice-governadora Izolda Cela tem crescido na opinião de deputados estaduais e federais do partido como candidata do partido para o governo. Neste sentido, eles destacam que ela estará no cargo a partir de abril, quando Camilo deve renunciar para disputar vaga no Senado.

Aliados apontam que, além de ter relação com a educação – considerada área "carro-chefe" do governo –, Izolda também poderia ser "testada" no cargo, sendo confirmada como candidata caso consiga crescer nas pesquisas de opinião até a época das convenções partidárias, em agosto.



